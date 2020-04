Coronavirus: altri cinque morti, ancora 24 i ricoverati in terapia intensiva

Il Covid-19 fa registrare ancora cinque vittime nella Marca e il numero dei decessi sale così a quota 213 (sono 1.154 in tutto il Veneto): si tratta di due pazienti ricoverati al Ca' Foncello di Treviso, entrambi over 60 e con patologie pregresse, e altri tre deceduti che sono stati registrati come casi di Coronavirus solo nell'ultimo bollettino emesso da Azienda Zero. I contagiati sono attualmente 1.378 (10.077 in Veneto) con un lieve aumento di 26 persone rispetto all'ultimo aggiornamento, mentre in quarantena domiciliare sono 1.145 i trevigiani.

Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, attualmente 24 in provincia di Treviso: 10 al Ca' Foncello di Treviso, 7 a Oderzo, 4 a Vittorio Veneto, 2 a Montebelluna, 1 a Conegliano. In area non critica sono ricoverati: 49 al San Camillo, 45 a Vittorio Veneto, 37 al Ca' Foncello, 14 a Montebelluna, 5 Oderzo, 3 a Motta di Livenza, 2 a Conegliano, 1 a Castelfranco.