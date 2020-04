Coronavirus, due anziane muoiono di inedia: non volevano andare in ospedale

Temevano di prendere il Coronavirus facendosi ricoverare in ospedale e così, nonostante avessero tra gli 80 e i 90 anni e soffrissero di diverse malattie croniche, due anziane residenti nel Quartier del Piave hanno preferito lasciarsi morire di inedia nelle loro case.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" i due decessi sono avvenuti a poche ore di distanza in due diversi comuni e sono stati accertati dal medico legale Valerio Peterle avvisato dalle pompe funebri del doppio decesso. In entrambi i casi le due anziane, affette da malattie croniche, sono state trovate in uno stato di forte deperimento fisico, segno che non mangiavano ormai da diversi giorni. Le due donne avevano paura di venire ricoverate in ospedale dove, secondo loro, c'era il rischio di contrarre il virus in corsia e hanno così preferito una silenziosa morte in casa senza che nessuno si accorgesse di quanto stava accadendo. Dall'inizio della pandemia in Veneto, secondo il medico legale, i decessi di questo tipo si sono moltiplicati. Si tratta di persone quasi sempre anziane e sole, senza nessuno in grado di seguirle che, spaventate dall'emergenza sanitaria in corso, preferiscono non farsi curare, aggravando le loro condizioni fisiche già molto precarie.