Coronavirus, a Vedelago spazi di ascolto telefonico per tutta la popolazione

I Comuni di Trevignano, Valdobbiadene, Vidor, Segusino e l’Unione dei Comuni della Marca Occidentale, quindi Vedelago, Riese Pio X, Resana e Loria hanno approvato a partire da venerdì 13.03.2020 la trasformazione dei propri Servizi per le Pari Opportunità (Sportelli Donna, Spazi Dimensione Donna e Centri Donna) in Spazi di Ascolto Telefonico per tutta la popolazione per l’intero periodo dell’emergenza Covid-19. A questa rete di Comuni si è aggiunto con convinzione anche il Comune di Altivole.

L’iniziativa parte dalla consapevolezza dell’ente gestore degli Spazi Donne sopra descritti, la Cooperativa Una Casa per l’Uomo, della fragilità di alcune situazioni specifiche legate alla solitudine, alla difficoltà di socializzazione, di inclusione nel tessuto sociale, di forte difficoltà, a volte anche nella coppia, che vivono alcune donne. Tale situazione in realtà rappresenta una drammatica conseguenza della mancanza di Pari Opportunità più in generale, ma che afferisce anche alla peculiare specificità di questi territori. Le donne, quindi, come il target potenzialmente più messo a dura prova dalle restrizioni delle interrelazioni sociali prescritte dalle ordinanze governative in questo periodo di emergenza. Ma non solo. In questo momento particolarissimo di vita, anche gli uomini possono ritrovarsi a vivere questi estreme difficoltà, poiché potenzialmente strappati da una quotidianità spesso molto legata alla socializzazione e alla rete lavorativa. La decisione è stata, quindi, unanime di trasformare uno spazio che solitamente è dedicato solamente alle donne, in uno spazio telefonico di supporto, ascolto, orientamento, per tutti e tutte. La popolazione residente nei Comuni sopra citati, quindi, potrà telefonare al numero 3336185371 in un orario unificato e uniformato dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12, e il lunedì e mercoledì dalle 15 alle 18.

I servizi specifici saranno informazione e orientamento rispetto a tutte le tematiche già di afferenza degli Spazi Donne e quindi:

Orientamento per la ricerca lavorativa, l’imprenditorialità e la formazione professionale;

Orientamento, ascolto e supporto per la conciliazione dei tempi di vita e lavoro;

Orientamento per il supporto legale;

Primo ascolto psicologico, coaching individuale, e orientamento ad altri servizi psicologici più specifici;

Orientamento in caso di violenza domestica, mobbing, stalking;

Informazioni e orientamento rispetto ai servizi specifici attivati dai Comuni aderenti per il supporto alla popolazione in questa emergenza;

Orientamento alle indicazioni governative rispetto alle norme di comportamento in questo periodo emergenziale.

L'iniziativa fiinirà nel momento in cui la situazione tornerà in uno stato non emergenziale: gli Spazi Donna riprenderanno la consueta attività come organizzata in ogni specifico Comune.