Coronavirus, dilagano gli asili "fai da te". Conte: «Vanno denunciati»

Scuole, asili e nidi chiusi, bambini costretti a casa fino al 3 aprile. Nel marasma che ha investito le famiglie trevigiane scoppia la polemica sul "fai da te" della cura ai più piccoli, una valanga di inserzioni soprattutto su Facebook che si stanno diffondendo come una vera e propria epidemia nelle pagine dei gruppi chiusi e pubblici composti da mamme. Si tratta di persone che si offrono di tenere -ovviamente dietro compenso- gruppetti di bambini. "Nel massimo rispetto delle norme igienico sanitarie" viene aggiunti in coda ai post.

«Ho la casa grande con il giardino, posso organizzare attività di gioco e anche aiutare con i compiti che vengono dati dalle scuole»: si legge in alcuni di questi annunci. «Mia sorella è specializzata in pedagogia, insieme offriamo un servizio un servizio qualificato»: scrive qualcun altro. «Denunciateli, sono attività illegali -tuona il sindaco di Treviso Mario Conte- non basta fare segnalazioni su queste situazioni nei social network o nei gruppi whatsapp, è solo una steile polemica che non serva a nulla. Chi avvista gli annunci deve chiamare le forze dell'ordine».

«Mentre asili e nidi pubblici e privati sono giustamente chiusi per prevenire il contagio -spiega Rachele Pezzillo, direttrice e proprietaria dell'asilo nido "Luna d'Oro" di Quinto- dilaga l'abusivismo. E' qualche cosa di sbagliato non solo perché si cerca di lucrare in questa fase emergenziale ma soprattutto perché vengono di fatto aggirate le disposizioni sui divieti relativi alle concentrazioni di persone che sono stati emanati dal Consiglio dei Ministri. E' necessario che le autorità intervengano. Per svolgere questa attività non basta la "buona volontà" o il tempo libero, occorre essere formati, preparati e autorizzati, avere dei locali a norma e che rispettino indicazioni molto precise, non è possibile che adesso ogni casa diventi un asilo spontaneo».