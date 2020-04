Coronavirus ad Asolo: in arrivo agevolazioni tributarie per cittadini e imprese

A seguito delle difficoltà economiche che stanno colpendo in questo momento le famiglie e le imprese per l’emergenza da Covid-19 in corso, e in applicazione delle misure a sostegno dell’economia previste dal Decreto “Cura Italia” del Governo, la Giunta comunale di Asolo ha previsto una serie di agevolazioni tributarie rivolte alla cittadinanza. In particolare, è stato deliberato il differimento al 30 giugno 2020 delle scadenze di versamento dell’imposta di pubblicità (ICP) e del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020.

Sono stati sospesi anche i pagamenti di tutte le rateizzazioni in corso derivanti da accertamenti, ingiunzioni, avvisi di pagamento, scadenti dall’8 marzo al 30 giugno, sulle entrate tributarie (ICI, IMU, TASI, ICP) e sul COSAP. Sospesi pure i termini dei versamenti, scadenti sempre nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché da ingiunzioni fiscali emesse dai Comuni. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

La Giunta comunale, nell’avvicinarsi della scadenza del 15 aprile e a sostegno delle imprese turistiche del territorio, ha inoltre deliberato la proroga straordinaria delle scadenze di versamento al Comune dell’imposta di soggiorno. Nella fattispecie è stato deciso lo spostamento al 15 ottobre 2020 dei termini di pagamento dell’imposta relativi al primo e secondo trimestre 2020, che erano previsti rispettivamente al 15 aprile e al 15 luglio. Le due tranche sospese dell’imposta di soggiorno dovranno essere pertanto corrisposte contestualmente al versamento del terzo trimestre 2020.