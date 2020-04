Coronavirus: «I cittadini vogliono sapere quali sono i numeri reali dell'emergenza»

In questo difficile momento di emergenza Covid, continua la polemica sui dati non ufficiali relativi ai contagi e ai deceduti a Vittorio Veneto, rischiando di mettere in apprensione i cittadini. Per questo motivo Alessandro De Bastiani e Mirella Balliana del gruppo consiliare "Rinascita Civica-Partecipare Vittorio" hanno lanciato un nuovo appello in queste ore al sindaco Antonio Miatto perché venga fatta chiarezza sui reali numeri dell'emergenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Pensiamo sia utile e doveroso che il sindaco fornisca alla cittadinanza i dati ufficiali, come già fanno da parecchio tempo alcuni sindaci dei comuni limitrofi. Per questo chiediamo al sindaco di emettere, almeno due volte alla settimana, un bollettino che informi la cittadinanza della reale situazione in città e nella struttura comunale del Cesana. Siamo certi che in questi giorni al sindaco siano pervenuti anche i documenti e le relazioni relativi alla situazione alla nostra casa di riposo e auspichiamo che tale documentazione sia messa a disposizione del nostro gruppo consiliare come richiesto quindici giorni fa, considerato che nelle ultime ore stanno emergendo dati che confermano la criticità della situazione interna, e dati su nuovi decessi che vorremmo fossero smentiti o confermati» concludono.