Coronavirus, un minuto di silenzio e bandiere a mezz'asta nella Marca

«Per chi sta soffrendo, per chi non c’è più, per chi sta lottando, per tutti noi. Ho osservato, insieme a tutti i sindaci d'Italia, un minuto di silenzio davanti alla casa di tutti i cittadini». Con queste parole il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha commentato la sua adesione alla grande mobilitazione nazionale che alle ore 12 di martedì 31 marzo ha portato moltissimi Comuni della Marca e di tutta Italia a mettere le bandiere a mezz'asta e a rispettare un minuto di silenzio per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19.

Arcade

«In ricordo delle persone che hanno perso la vita a causa del Coronavirus ci siamo stretti intorno al dolore delle famiglie e abbiamo osservato un minuto di silenzio». Con queste parole il sindaco di Arcade, Domenico Presti, ha commentato la cerimonia che l'ha visto partecipare insieme alla Protezione civile in ricordo delle vittime di Coronavirus nella giornata di martedì 31 marzo.



Casale sul Sile

«Per ricordare le tante vittime di questa drammatica epidemia, per onorare il sacrificio e l'impegno degli operatori sanitari, per abbracciare idealmente tutti, per essere di sostegno l'uno all'altro». Con queste parole il sindaco di Casale, Stefano Giuliato, ha voluto osservare il minuto di silenzio dedicato alle vittime del Covid-19 nel suo Comune.



Castello di Godego

Questo il pensiero del sindaco Diego Parisotto, accompaganto nella cerimonia da Don Gerardo Giacometti: «Condividiamo tutto il sentimento di cordoglio espresso dal Presidente e dai sindaci dei comuni di Bergamo e per questo anche noi, oggi, esponiamo le bandiere a mezz'asta e ci raccogliamo in un minuto di silenzio...con il pensiero rivolto tutte le persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19».

Castelfranco Veneto

Ai rintocchi dell'orologio della Torre, anche Castelfranco Veneto oggi, a mezzogiorno, si è fermata aderendo all’iniziativa dell’Anci ed unendosi così, in un ideale abbraccio, a tutte le città d’Italia e soprattutto a quelle più colpite dall’emergenza coronavirus. Al minuto di silenzio, accompagnato dalla tromba, è seguito l’Inno Nazionale con un commosso applauso anche dei cittadini presenti. Con il sindaco, Stefano Marcon ed i vertici del Comune, al momento di onore a quanti combattono in prima linea e alle persone scomparse, erano presenti i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato castellane operative in queste settimane di emergenza.

Cison di Valmarino

Così l'amministrazione comunale di Cison di Valmarino: «Anche noi abbiamo posto la bandiera a mezz'asta esposta dal balcone del Municipio in segno di lutto per le vittime del Coronavirus. Un momento per raccogliersi tutti in vicinanza alle famiglie colpite e per onorare l'impegno di quanti curano, assistono e garantiscono i servizi essenziali e di protezione civile in questo momento di estrema emergenza».

Conegliano

Cosìil sindaco di Conegliano, Fabio Chies: «Oggi abbiamo voluto ricordare tutte le vittime di questa pandemia ed onorare tutti coloro che stanno combattendo in prima linea per Noi, medici, infermieri, personale del distretto sanitario, volontari ma anche tutti coloro che debbono recarsi al lavoro perché il nostro paese non collassi! Grazie a Claudio Toppan che ha reso onore alle bandiere a mezz'asta! Ringrazio anche tutti coloro che si sono messi a disposizione per donare, ognuno a modo proprio, per l'ospedale o per la Protezione Civile! Stiamo distribuendo ad oggi oltre 80 pasti al giorno e seguendo a casa 150 famiglie, le spese sono portate a domicilio dalla Protezione Civile e nei prossimi giorni inizieremo ad utilizzare anche i fondi messi a disposizione dal governo tramite i servizi sociali! Implementeremo le risorse e stiamo approntando una variazione di bilancio per cercare di mettere in atto ulteriori misure, nessuno deve rimane indietro! Grazie della generosità, siamo un grande territorio, W Conegliano e W l'Italia!».

Motta di Livenza

Le bandiere che ci rappresentano e ci uniscono in questa emergenza silenziosa poste a mezz'asta in segno di lutto ma anche di speranza per ripartire più forti di prima e più uniti di prima. Da oggi sul pennone del Municipio sfoggerà, assieme alla bandiera Italiana e a quella della Regione Veneto, la bandiera del Comune di Motta di Livenza, simbolo che ci unisce come Comunità e che è giusto che ognuno di noi riscopra. Alle ore 12 vestito in forma ufficiale, il sindaco con la presenza dei rappresentanti di Protezione Civile Ana e Associazione Nazionale Carabinieri con bandiere a mezz'asta hanno reso omaggio alle vittime del Coronavirus accompagnati dal trombettista della banda cittadina di Motta di Livenza.



Paese

Alle ore 12 anche il Comune di Paese le bandiere saranno esposte a mezz'asta e il sindaco Katia Uberti ha osserverato un minuto di silenzio davanti al Municipio, in segno di solidarietà e vicinanza reciproca tra tutte le comunità. «Invito la cittadinanza a stringersi idealmente in un grande abbraccio corale - ha dichiarato il sindaco - fermandoci per un minuto di silenzio. Un doveroso omaggio alle migliaia di morti di questa epidemia che lascerà un segno indelebile in tutti noi».



Ponte di Piave

Minuto di di silenzio anche a Ponte di Piave. Commenta il sindaco Paola Roma: «Al suonare delle campane si è sentita la forza della comunità riunita sotto il tricolore in segno di solidarietà verso chi soffre e in onore di chi non c’è più. Insieme, tutti uniti saremo più forti di prima».



Revine Lago

Anche il sindaco di Revine Lago, Massimo Magnin, ha voluto dire la sua in merito a questa bella iniziativa: «Ringrazio i volontari della Protezione Civile - Avab e il capogruppo Alpini di Revine per essersi uniti a me nel minuto di silenzio di oggi alle ore 12 davanti al nostro Municipio, in ricordo di tutte le persone mancate a causa di questa pandemia. Il mio grazie va anche al loro costante e fondamentale operato, indispensabile per la nostra Comunità».

Roncade

Alle 12 di oggi nel Comune di Roncade e negli altri Comuni d'Italia si è tenuto il ricordo di tutti i defunti e di tutte le famiglie che non hanno potuto avere un momento di vicinanza stretta per salutare i loro cari. «Con un minuto di silenzio, le bandiere a mezz'asta e un fiocco nero, questa mattina abbiamo ricordato chi non è più con noi – dichiara il sindaco Pieranna Zottarelli - Rivolgiamo un abbraccio simbolico a tutte le loro famiglie».



Quinto di Treviso

Anche Quinto di Treviso rende omaggio alle vittime del coronavirus e si stringe con un grande abbraccio virtuale a tutti i familiari. Il sindaco, Stefania Sartori, in fascia tricolore di fronte alla sede Municipale, ha osservato il minuto di silenzio a bandiere a mezz’asta e ricorda che «questo piccolo gesto di rispetto è per chi ci ha lasciato e per i loro cari, ma anche per chi ancora sta lottando per la vita. Oggi è anche l’occasione per ricordare chi è in prima linea, in particolare il personale sanitario, persone che stanno dando veramente molto all’intera collettività».

Susegana

Anche a Susegana, oggi alle ore 12 in Piazza Martiri della Libertà, bandiera a mezz'asta e sommesso inno nazionale per ricordare tutti i caduti a causa della pandemia da Coronavirus.

Vazzola

Il Comune di Vazzola: «Anche noi abbiamo voluto partecipare a questa giornata con un minuto di silenzio e la bandiera a mezz'asta. Questo per ricordare le vittime dell'epidemia, per onorare gli operatori sanitari, per darci reciproco sostegno e guardare al futuro con speranza».

Zenson di Piave

Le parole del sindaco Daniele Dalla Nese: «Esprimo a nome di tutta l'Amministrazione che rappresento vicinanza e profondo cordoglio alle famiglie che hanno perso i propri cari a causa dell'epidemia da Covid19. Vi siamo vicini».

