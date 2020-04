Coronavirus, diminuiscono i casi positivi ma i decessi non si fermano

Giovedì 16 aprile sono 14990 le persone positive al test del tampone in Veneto, 106 in più rispetto a mercoledì sera. La provincia di Treviso registra però un aumento di 2 soli casi positivi in più rispetto a ieri sera. Nel frattempo il numero di pazienti attualmente positivi è sceso 1537 a 1527, dieci persone in meno rispetto a ieri nella sola provincia di Treviso.

La brutta notizia arriva dal fronte dei decessi: nelle scorse ore un'altra persona ha perso la vita in ospedale a Conegliano portando il totale delle vittime nella sola provincia di Treviso a 185. In Veneto i decessi legati al Coronavirus hanno raggiunto quota 981. Scende a 33 (dai 35 di ieri) il numero di ricoverati in Terapia intensiva, sono 12 a Treviso, 7 a Oderzo, 5 a Conegliano e Montebelluna, 4 a Vittorio Veneto. I dimessi dagli ospedali sono 420 mentre i ricoverati in area non critica in provincia di Treviso sono saliti a 181 di cui 44 al Ca' Foncello di Treviso, 62 a Vittorio Veneto, 48 al San Camillo di Treviso, 13 a Montebelluna, 6 a Castelfranco e 8 a Oderzo. Scende ancora, invece, il numero di persone in isolamento nella Marca: sono 2818 mentre ieri sera erano 2864. In tutto il Veneto sono 13902.

Il punto stampa del Governatore, Luca Zaia

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.