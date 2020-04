Coronavirus, nessun nuovo decesso: 318 i pazienti dimessi

Buone notizie dall'ultimo bollettino sull'emergenza Coronavirus diffuso da Azienda Zero nella mattinata di mercoledì 8 aprile. Negli ospedali della provincia di Treviso non si sono registrati nuovi decessi rispetto alla serata di martedì.

Il conteggio totale delle vittime nella Marca resta fermo a 143 persone. I pazienti dimessi dagli ospedali sono 318. Stabile il numero dei ricoverati in Terapia intensiva: 44, come martedì sera. 1863 i trevigiani risultati positivi al test del tampone fino ad oggi, 95 in più di martedì, mentre i casi attualmente positivi nella Marca sono 1423. Crolla, infine, anche il numero delle persone in isolamento per aver contratto il virus. Martedì sera erano 3912, stamattina 3742.