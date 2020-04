Coronavirus, il contagio rallenta: sempre meno persone in isolamento

Due persone hanno perso la vita in queste ore al Covid Hospital di Vittorio Veneto. Sale così a 147 il numero totale di decessi nella sola provincia di Treviso. L'ultimo bollettino pubblicato da Azienda Zero mette però in luce come il contagio stia rallentando nella Marca.

Le persone positive al test del tampone sono 1906, 43 in più di mercoledì sera, ma si tratta nella maggior parte dei casi degli ospiti e del personale delle case di riposo. I casi attualmente positivi al virus in provincia di Treviso sono 1431, lieve aumento rispetto ai 1415 di ieri. Stabili i pazienti in Terapia intensiva (44) così come i dimessi dagli ospedali che sono 346. Un dato positivo che si somma al continuo calo dei pazienti positivi in isolamento: mercoledì erano 3742, giovedì mattina sono scesi a 3570.

Il punto stampa del Governatore Zaia

