Coronavirus: due nuovi decessi a Treviso, 41 le persone dimesse

Dal 21 febbraio a oggi, venerdì 13 marzo, sono morte 23 persone malate di Coronavirus nel solo ospedale Ca' Foncello di Treviso. Rispetto a ieri sera altri due pazienti hanno perso la vita in queste ore.

Il nuovo bollettino emesso da Azienda Zero indica 17 nuovi pazienti risultati positivi in provincia di Treviso tra ieri sera e stamattina. Nella Marca sono 327 le persone che hanno contratto il virus. Un bilancio che si fa ancora più preoccupante se si considera il numero totale di pazienti contagiati nel Veneto: sono 1595, 137 in più rispetto a ieri sera. Nove pazienti sono al momento ricoverati in Terapia intensiva a Treviso. Otto all'ospedale di Conegliano. Tra i ricoveri meno gravi si contano 6 persone all'ospedale di Vittorio Veneto, 5 a Castelfranco e 2 a Montebelluna. La buona notizia è che, all'ospedale Ca' Foncello, dal 21 febbraio a oggi sono state dimesse 41 persone. Nella tarda mattinata di oggi è atteso il nuovo intervento del Governatore Zaia per il punto della situazione odierna. L'invito delle istituzioni e del personale medico è quello di restare in casa il più possibile.