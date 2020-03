Casier contro il Coronavirus: avviata la sanificazione straordinaria delle strade

È iniziata l'operazione di sanificazione e disinfezione straordinaria dei luoghi maggiormente sensibili, eseguita da Contarina in accordo con l'Ulss 2, il Bacino Priula e le Amministrazioni Comunali di 49 Comuni associati. Il servizio riguarderà le piazze e le vie di maggior passaggio, e dei luoghi di maggior frequenza come supermercati, farmacie, ambulatori, posta e case di riposo. Inoltre, il Comune di Casier sta provvedendo in questi giorni a rinnovare gli accordi di collaborazione con lsraa di Treviso per la realizzazione di una serie di servizi a supporto della domiciliarità delle persone anziane del territorio, tra cui l’assistenza domiciliare e i pasti a domicilio. L’iniziativa è un’altra misura realizzata da ISRAA al fine di sostenere le famiglie nel già ordinariamente difficile compito di assistere persone fragili nel proprio domicilio, situazione maggiormente aggravata dall’emergenza epidemiologica in corso.

