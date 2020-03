Coronavirus, Pieve di Soligo chiude i parchi e le aree verdi

Da giovedì 19 marzo tutti i parchi, giardini pubblici e percorsi pedonali di Pieve di Soligo saranno chiusi ai cittadini fino a data da destinarsi. La decisione del sindaco Soldan sarà ufficializzata con un’ordinanza che verrà pubblicata nelle prossime ore.

«Si chiede di rispettare rigorosamente le prescrizioni del DPCM - commenta su Facebook il primo cittadino - Stiamo a casa» è l'appello ribadito ancora una volta sui social. A Pieve di Soligo non si è registrato per il momento nessun caso di positività al test del Covid-19 e il sindaco Soldan vuole mantenere inalterata il più a lungo possibile questa statistica tutelando la salute dei cittadini. Da qui la decisione di chiudere tutte le aree verdi del Comune invitando i residenti a non uscire di casa. Nei giorni scorsi il Comune ha attivato il servizio di spesa a domicilio per le persone sole e in difficoltà.