Coronavirus, Montebelluna chiude la biblioteca e i musei

Dopo l'ordinanza regionale per il contenimento del Coronavirus già anticipata dal governatore Zaia che prevede in funzione preventiva la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e e l’interdizione di tutti gli eventi di qualsiasi natura che portano all'aggregazione di pubblico in luoghi sia pubblici che privati, preso atto che detta ordinanza riguarda anche biblioteche e musei, il Museo civico, il MeVe e la biblioteca comunale di Montebelluna rimarranno chiusi fino al 1 marzo.

L’amministrazione comunale precisa anche che la situazione al momento è sotto controllo ed invita tutti i cittadini a mettere in atto i comportamenti e le linee guida di igiene diffuse dal Ministero della salute. Si ricorda che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà respiratoria, non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale ma rivolgersi al numero verde 800462340 attivato dalla Regione Veneto o al numero verde Ulss2 0422.323888.