Coronavirus, il sindaco in auto canta gli auguri ai concittadini in isolamento

E' iniziata ormai da una settimana l'inziativa del sindaco di Silea, Rossella Cendron. Un gesto semplice ma molto importante per regalare un sorriso ai concittadini che in questi giorni hanno compiuto gli anni senza poter festeggiare perché in isolamento per l'emergenza in corso.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" il sindaco di Silea insieme a vicesindaco, assessori e consiglieri comunali è salita a bordo dell'auto comunale per cantare una versione "su strada" del "Tanti auguri a te" davanti ai cancelli delle case dei festeggiati che sembrano aver gradito molto l'inziativa. Sabato scorso, lista dei nomi alla mano e playlist di canzoni a tutto volume in autoradio, sindaco e istituzioni hanno fatto il giro del paese regalando una sorpresa molto apprezzata ai festeggiati chiusi in casa. Ad oggi sono una decina i cittadini di Silea e delle frazioni che hanno ricevuto il buon compleanno cantato a cui si sono aggiunti anche i vicini di casa dalle finestre e dai terrazzini e per chi non può essere raggiunto dall'auto comunale, il sindaco e la sua Giunta provvedono a chiamare i festeggiati al telefono grazie all'utilizzo dei registri forniti dall'ufficio Anagrafe.

Musica nelle strade di Follina

Da tre settimane a questa parte anche Mario Collet, sindaco di Follina, ha iniziato a usare l'auto comunale per girare tra le vie del paese e diffondere a tutto volume canzoni e musica positiva, intervellata dai messaggi che invitano la cittadinanza a restare a casa. Per tre o quattro ore al giorno l'auto del Comune attraversa le strade del centro e delle frazioni portando una ventata di allegria musicale a tutti i residenti della zona. Un appuntamento divenuto ormai quotidiano e molto atteso dai cittadini. Inoltre il sindaco Collet ha inviato nei giorni scorsi una lettera a tutti gli Over 70 spiegandogli le misure da seguire per evitare il contagio e lanciando un importante messaggio di positività nella speranza che, al più presto, possa andare tutto bene per davvero.