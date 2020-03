Coronavirus: ancora una vittima nella Marca, 40 in terapia intensiva

Sono 72 le vittime accertate, positive al Coronavirus, in provincia di Treviso: un decesso è stato registrato nella notte. Questo quanto riporta l'ultimo bollettino emesso nelle scorse ore da Azienda Zero. In tutta la Marca sono 40 i pazienti in terapia intensiva: 22 al Ca' Foncello, 11 a Conegliano e 7 a Montebelluna. I contagiati salgono a quota 1.091 (+78 rispetto a lunedì pomeriggio) in provincia di Treviso mentre in Veneto sfiorati i 6mila positivi a Covid-19 (sono 5.948 con un +310 rispetto all'ultimo rilevamento). In quarantena ci sono attualmente 2.286 trevigiani, ben 12.220 in tutta la regione. I pazienti in area non critica negli ospedali della provincia di Treviso: 134 al Ca' Foncello, 63 a Vittorio Veneto, 43 a Conegliano, 27 a Castelfranco e Montebelluna, 15 a Oderzo, 1 al San Camillo di Treviso. I dimessi dall'inizio dell'emergenza: 86 dal Ca' Foncello, 11 da Conegliano, 7 da Vittorio Veneto, 1 da Oderzo.

«E' una guerra. Le grandi potenze hanno grandi industrie belliche. La grande industria bellica oggi è una fabbrica che ti fa le mascherine, i respiratori e i ventilatori, tamponi e reagenti. Tutte cose che mancano. La situazione è abominevole, lo dice una persona che da un mese parla di trovare container di mascherine, ventilatori». Lo sottolinea a Sky TG24 il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. «Ci sono produzioni -ha spiegato Zaia- che sono diseconomiche, come la mascherina chirurgica, ma dobbiamo fare una scelta strategica e sostenere economicamente queste produzioni. Non pensare di avere un biomedicale forte, di non avere la produzione dispositivi di protezione, di non avere produzione di ventilatori in Italia, non è più immaginabile per il futuro».