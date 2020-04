Coronavirus: i positivi sono 1.212, in terapia intensiva 17 ricoverati

Nell'ultimo bollettino, emesso da Azienda Zero, sulla situazione del contagio da Coronavirus in provincia di Treviso, emerge come Covid-19, lentamente stia proseguendo la sua regressione. I contagi sono attualmente 1.212, con 17 nuovi positivi, mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva si sono stabilizzati a quota 17: 8 al Ca' Foncello di Treviso, 6 a Vittorio Veneto, 3 a Oderzo. In quarantena domiciliare ci sono ad oggi ancora 1.704 pazienti. I decessi sono saliti a 238, due in più rispetto al dato di venerdì 24 aprile. Si tratta di due pazienti non ospedalizzati. Ecco il quadro dei pazienti ricoverati, in area non critica, negli ospedali della provincia di Treviso: 59 a Vittorio Veneto, 23 al Ca' Foncello di Treviso, 18 al San Camillo di Treviso, 13 a Montebelluna, 8 a Motta di Livenza, 6 a Oderzo, 4 a Conegliano, 3 a Castelfranco.

