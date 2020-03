L'associazione islamica Al Baraka dona 3500 euro al Comune di Santa Lucia di Piave

Lunedì mattina, 16 marzo, una delegazione della associazione islamica Al Baraka,con sede nel comune di Santa Lucia di Piave, regolarmente iscritta al registro delle associazioni comunali, ha consegnato nelle mani del sindaco Riccardo Szumski la cifra di 3500 euro raccolti tra i propri associati,da utilizzare per le necessità derivanti dalla emergenza Coronavirus.

«Il gesto - hanno detto i rappresentanti dell'associazione - vuole essere un piccolo contributo nel momento delle difficoltà alla comunità che ci accoglie e di cui ci sentiamo parte integrante». I vertici dell'associazione islamica hanno anche approvato la gestione diretta del sindaco, tramite i servizi sociali, evitando il versamento nelle casse comunali, come da prassi oramai consolidata per tutte le donazioni di associazioni o privati per questa tipologia di interventi del sociale. Il sindaco ha ringraziato a nome di tutta la cittadinanza congratulandosi anche per il rispetto sino ad oggi dimostrato per le leggi del paese che li ospita.