Coronavirus: i pensionati Confartigianato donano 20mila euro alla Regione

Il gruppo anziani e pensionati di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana ha provveduto, venerdì 13 marzo, a fare una donazione di 20mila euro alla Regione veneto per l’emergenza Coronavirus.

«L’iniziativa rientra tra le azioni di solidarietà che siamo soliti fare per manifestare la nostra vicinanza a chi sta vivendo delle situazioni di criticità, a sostegno di chi sta operando - spiega Fiorenzo Pastro, presidente provinciale del Gruppo anziani e pensionati - e mi riferisco alle strutture ospedaliere e al loro personale, per aiutare quanti sono in emergenza. Un segno tangibile che rientra tra le azioni che il sistema sta agendo, a tutti i livelli, per supportare le comunità e quindi la popolazione, anteponendo la salute generale a qualsiasi altro interesse. Noi anziani siamo, in questa straordinaria circostanza, i soggetti più esposti e a rischio. Siamo quelli che hanno un trascorso ricco di memoria alla quale attingere per fronteggiare anche questo evento. L’età ci porta ad avere un bagaglio ricco di episodi, momenti in cui ci è stato richiesto di stringere i denti e non perdere il coraggio per dare un senso al domani che arriverà. La partecipazione, la condivisione, l’appartenenza, la vicinanza in queste complesse e complicate giornate in cui dobbiamo riscrivere la nostra quotidianità, assumono significati autentici al di fuori della retorica. Noi, e mi riferisco agli oltre 7.500 aderenti al gruppo che rappresento, vogliamo fare la nostra parte innanzitutto rispettando e attenendoci scrupolosamente alle disposizioni sanitarie per contenere il contagio e ,attraverso questa donazione, dare concretamente prova del nostro apporto alla tenuta del nostro sistema» conclude.