Coronavirus, l'Ente Palio di Montebelluna raccoglie 4mila euro per la Protezione civile

Sono 4mila gli euro raccolti per l’emergenza Coronavirus dall’Ente Palio di Montebelluna che nelle scorse settimane ha promosso una campagna di donazioni rivolta ad associazioni e privati e che ha riscosso immediato riscontro.

Due i sistemi utilizzati per la raccolta: il tradizionale conto corrente attraverso il quale possono essere versate le donazioni con bonifico bancario o – per i più “digital” – la piattaforma Gofundme dedicata al crowdfunding e attraverso la quale - ad oggi – sono stati raccolti circa 2500 euro. L’importo di 4mila euro è stato versato nella giornata di oggi dal presidente dell’Ente Palio, Nicola Palumbo, al Comune di Montebelluna che a sua volta lo destinerà alla Protezione civile e alle esigenze connesse con l’emergenza. Il presidente dell’Ente Palio, Nicola Palumbo commenta: «Lo spirito comunitario che contraddistingue l’Ente Palio e tutte le contrade montebellunesi non poteva non esprimersi in questa situazione così critica ed emergenziale. La risposta è stata immediata da parte sia delle contrade, dei comitati festeggiamenti che dei singoli privati. Grazie a loro per aver destinato parte dei propri risparmi questa iniziativa rivolta alla Protezione civile, oggi più che mai, è in prima linea accanto al personale sanitario per prestare assistenza e aiuto. E’ un primo segno di vicinanza che, speriamo, potrà ripetersi con altre future donazioni». Conclude il sindaco, Marzio Favero: «Ringrazio il Palio per questo gesto di sensibilità e tutti coloro che hanno voluto donare qualcosa a sostegno del grande lavoro che sta compiendo instancabilmente la nostra Protezione civile».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La campagna di donazioni continua sia con Carta di credito, accedendo alla piattaforma gofundme shorturl.at/eyzI1; con bonifico bancario IBAN: IT75I0874961820023000825076 - Causale: nome del soggetto donatore – “Donazione per protezione civile”