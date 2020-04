Dalla Cina arrivano 15mila forniture mediche per la provincia di Treviso

Il valore dei gemellaggi ai tempi del Coronavirus. La Provincia cinese dello Shaanxi, da anni ormai gemellata con la Provincia di Treviso, ha voluto far sentire la propria vicinanza e ha donato 10mila mascherine mediche, 990 tute mediche protettive, 1.000 mascherine N95, 400 paia di occhiali medici protettivi e 2.000 schermi medici protettivi per il viso. Tutti i prodotti sono certificati e sono già arrivati al Sant'Artemio che, a breve, provvederà alla consegna per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«E' proprio vero che gli amici si vedono nel momento del bisogno – sorride Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – voglio ringraziare a nome di tutti i cittadini trevigiani il governatore dello Shaanxi, Liu Guozhong e la comunità della sua popolosa Provincia. Anche se la distanza chilometrica è tanta, sentiamo la vicinanza e la donazione arrivata è davvero preziosa, perchè è un aiuto concreto a chi deve lavorare sul campo per fronteggiare l'emergenza. Credo sia significativo che il nostro gemellaggio unisca nella solidarietà due territori colpiti dal Covid-19, quello cinese e quello italiano. Ora, ci muoveremo per distribuire il prima possibile il materiale medico». La Provincia dello Shaanxi è una provincia nord-occidentale della Cina e comprende parti dell' altopiano Loess, lungo il corso intermedio del Fiume Giallo, e la catena montuosa meridionale Qinling. La provincia dello Shaanxi e la città di Xi'an sono considerate due delle culle originarie della civilizzazione cinese. In oltre 1100 anni, tredici dinastie feudali stabilirono le loro capitali nel territorio della provincia. Lo Shaanxi è anche il punto di partenza della Via della seta che conduce in Europa, Arabia e Africa. I siti di maggiore interesse turistico della provincia dello Shaanxi sono in particolare il Mausoleo e il Museo dell'Esercito di Terracotta del Primo Imperatore Qin a Xian (Patrimoni dell'umanità). I rapporti sono stati avviati nel 1987 mentre nel luglio del 2006 è stato firmato il Protocollo di Intesa per la Cooperazione su più fronti.