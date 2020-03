Coronavirus, positiva una dottoressa della residenza Zalivani

Scatta l'allerta Coronavirus alla residenza per anziani "Zalivani" di Fiera, gestita dall'Israa. Una dottoressa di base esterna alla struttura, che martedì 10 e mercoledì 11 marzo aveva visitato alcuni pazienti della struttura trevigiana, è risultata positiva al test del Covid-19.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" la dottoressa di base avrebbe sempre lavorato con la mascherina in un'area della residenza circoscritta a un solo piano della struttura. I due medici che hanno svolto i controlli insieme a lei sono ora in isolamento volontario. La dottoressa aveva visitato una trentina di anziani la scorsa settimana. Nessuno di loro, al momento, sembra aver contratto i sintomi del virus e si trovano in buone condizioni di salute. I controlli sono stati comunque intensificati in tutte le residenze Israa della Marca. La direzione dello Zalivani ha provveduto a informare i familiari degli anziani di quanto accaduto. Nel caso in cui un dipendente interno della struttura dovesse risultare positivo, l'Israa ha già pronto un piano di emergenza per contenere il più possibile la diffusione del virus nelle quattro residenze per anziani di sua proprietà, con delle aree già prestabilite dove isolare gli eventuali casi a rischio.