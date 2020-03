Electrolux, operaio esterno positivo al Coronavirus: tre lavoratori in quarantena

Nella giornata di ieri, lunedì 9 marzo, sono saliti a 8 i ricoveri nel reparto di Terapia intensiva all'ospedale di Conegliano. Tra questi risulta esserci anche un operaio che, la scorsa settimana, aveva lavorato nello stabilimento Electrolux di Susegana per conto di una ditta esterna.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'uomo ha un'età compresa tra i 40 e i 50 anni e vive nella zona di Conegliano, lavora per una ditta di manutenzioni. Non appena saputa la notizia, i vertici dell'azienda hanno avvisato i sindacati dei lavoratori. Molti dipendenti, lunedì 9 marzo, non erano in azienda sia per lo sciopero mondiale delle donne che per l'adozione del lavoro da casa per alcuni lavoratori. Tre dipendenti entrati presumibilmente in contatto con l'operaio contagiato, sono stati messi in isolamento domiciliare per precauzione. Per ora lo stabilimento non ha bloccato la produzione. Si continuerà a lavorare ma con nuove misure di sicurezza come le pause a orari diversi e il rispetto delle distanze.