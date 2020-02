Morta per Coronavirus a Treviso, la Procura: «Non vogliamo indagare nessuno»

«I medici che si stanno impegnando, rischiando anche la propria salute, non devono sentirsi messi sotto esame». Lo ha detto stamattina, giovedì 27 febbraio, il sostituto procuratore Davide Romanelli, magistrato che ha in carico il fascicolo - per atti relativi, senza indagati né ipotesi di reato - aperto ieri dal Procuratore della Repubblica Michele Dalla Costa in relazione al decesso della 75enne Luciana Mangiò, morta all'ospedale di Treviso l'altro ieri per complicazioni legate a patologie pregresse ma positiva al tampone del Coronavirus.

«Nel fascicolo - ha spiegato Romanelli - non ci sono indagati né abbiamo intenzione di indagare nessuno. Per la Procura è un atto che serve a migliorare il patrimonio di conoscenze su una situazione che è in continua evoluzione». Il magistrato ha disposto l'acquisizione della cartella clinica mentre al momento gli inquirenti sembrano orientati a non far effettuare l'autopsia sul corpo della donna, che resta al momento "isolato" all'interno del reparto di Geriatria dell'ospedale trevigiano dove era stata ricoverata lo scorso 7 febbraio. «Non immaginiamo nulla - ha spiegato Romanelli - e meno che mai ipotizziamo colpe da parte del personale sanitario che si sta impegnando con grande senso professionale e etico in questa fase che resta molto caotica. L'apertura del fascicolo non significa mettere sotto esame il lavoro dei medici e degli infermieri del Ca' Foncello, semplicemente la Procura osserva la realtà e acquisisce informazioni e nuove conoscenze. Non deve passare in alcun modo il sospetto che il decesso sia legato a situazioni di cosiddetta malasanità. L'apertura del fascicolo decisa dal Procuratore della Repubblica - ha concluso Romanelli - non è insomma una entrata a gamba tesa sul lavoro dell'ospedale trevigiano e resta finalizzata ad acquisire nuove conoscenze su quello che sta avvenendo».