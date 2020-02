Coronavirus, 100mila euro di danni l’annullamento dell’Antica Fiera di Godega

Oltre 100 mila euro: questo è il danno che subisce il Comune di Godega di Sant’Urbano per l’annullamento dell’Antica Fiera che avrebbe dovuto tenersi da domani (sabato 29 febbraio) a lunedì (2 marzo) ma è stata abolita per l’emergenza coronavirus in ottemperanza all’ordinanza di Ministero della Salute e Regione Veneto. La cifra è ancora provvisoria e probabilmente stimata al ribasso ma rende bene l’idea del “rosso” con cui il Comune di Godega Sant’Urbano si trova a fare i conti. Una cifra enorme per un ente locale di poco meno di 6 mila abitanti.

«Stiamo ancora facendo gli opportuni approfondimenti con i vari uffici per quantificare con precisione il danno -spiega il sindaco Paola Guzzo- Quello che sta emergendo è l’insostenibilità per le casse comunali di questa perdita. Auspichiamo che Stato e Regione istituiscano un fondo con misure economiche di urgenza per aiutare situazioni come la nostra che hanno subito un danno ingestibile a causa dell’emergenza coronavirus, una vera e propria “calamità naturale”». In tanti anni, se non secoli, è la prima volta che l’Antica Fiera viene annullata, oltretutto così sotto data, mandando nel caos uffici, organizzatori, espositori e visitatori, che ancor oggi stanno tempestando di telefonate il Comune per sapere se la manifestazione si terrà o meno.

«Sarebbe stata la Fiera più bella degli ultimi anni -afferma l’assessore Paolo Attemandi- la macchina organizzativa era ben oliata e affiatata, l’offerta espositiva di grande qualità e c’erano molte aspettative per questa edizione. Doverla annullare per ragioni sanitarie è stato un grande dispiacere, anche se abbiamo condiviso l’opportunità perché la salute dei cittadini va messa al primo posto. Spostare più avanti l’evento non era possibile. Ringrazio a nome dell’Amministrazione gli espositori, gli uffici comunali, i collaboratori e i volontari, con una promessa: ci rifaremo il prossimo anno».