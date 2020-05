Il titolare paga tutti gli stipendi in lockdown, i dipendenti organizzano per lui una colletta

Momento di ringraziamento e sensibilità quello di venerdì mattina in Futura Serramenti, azienda di Quinto leader nella produzione di infissi in PVC. In questo periodo in cui le imprese stringono i denti e ripartono, tutto il personale di Futura Serramenti ha voluto ringraziare il titolare attraverso la raccolta di un contributo spontaneo, per aver garantito loro, personalmente, lo stipendio durante il lockdown. Il titolare, sorpreso ed emozionato dal gesto, ma allo stesso tempo fiero ed orgoglioso del gruppo che ha creato, ha dichiarato che si impegnerà ad accantonare tale somma in un fondo emergenza famiglie.

Futura Serramenti è un’impresa che da quasi vent’anni dimostra di riuscire a modificare la propria attività a seconda dell’andamento della società e dei mercati. Ha infatti mantenuto attiva la produzione anche se a basso regime durante la quarantena, rispettando tutti i protocolli di sicurezza previsti dai vari DPCM, si è organizzata anticipatamente per far lavorare i propri impiegati in smart-working da casa e dunque l’attività ha subìto solo un rallentamento. "Ora è il momento di accelerare, tutti uniti verso il futuro e verso la piena soddisfazione della clientela" fa sapere il titolare.