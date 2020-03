Coronavirus, dimesso uno dei due pazienti di Oderzo: «Starà in isolamento a casa»

Sono due le persone residenti a Oderzo, ricoverate in Geriatria a Treviso, risultate positive al test del Codiv-19 nei giorni scorsi. Entrambe sono asintomatiche, ovvero ad oggi su di loro non si è sviluppata la malattia.

Il sindaco del paese, Maria Scardellato, ha voluto aggiornare tutti gli opitergini sulle condizioni dei due pazienti. «Uno sta meglio rispetto alle proprie patologie ed è stato dimesso ma, essendo positivo, è in isolamento nella propria abitazionem sotto osservazione da parte dell’Ulss. L’altro paziente invece è ancora ricoverato in ospedale a Treviso, non per il Coronavirus del quale non ha sintomi, ma perché necessità ancora delle cure per le quali era stato ricoverato. Auguro ai nostri due concittadini un rapido ritorno alla normalità» conclude il sindaco.