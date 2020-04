In guerra contro il Corinavirus anche i 110 dipendenti della Servizi Italia

Eroi “invisibili” che stanno nelle retrovie della battaglia al Conrona virus ma con il loro lavoro sono fondamentali in questa fase di emergenza epidemiologica. Si tratta dei 110 dipendenti trevigiani della Servizi Italia Spa che si occupano di lavaggio e igienizzazione degli articoli tessili ospedalieri e della sterilizzazione dello strumentario chirurgico.

«Affiancano i colleghi direttamente impiegati negli ospedali, lavorando nello stabilimento trevigiano adiacente al Ca’ Foncello – raccontano Massimo Novello (Filctem Cgil) e Gianni Boato (Femca Cisl) – la loro attività è prevalentemente concentrata proprio sul lavaggio e igienizzazione delle divise di medici e infermieri e della biancheria piana dei reparti dei nosocomi. Insieme a quelle di teleria e guardaroba, operazioni che richiedono la massima cautela e cura e per le quali la ditta ha fornito ai dipendenti dei necessari dispositivi di protezione individuale a garanzia della salute. In queste ultime settimane il lavoro si è intensificato proprio sull’aspetto del lavaggio e igienizzazione e, nell’ombra, con straordinario impegno e con grande senso di responsabilità, questi lavoratori stanno portando avanti la battaglia che oggi è di tutti per sconfiggere il virus. A loro, come a tutto il personale ospedaliero di tutte le mansioni – concludono Novello e Boato – va il ringraziamento del sindacati per il grande lavoro che stanno portando avanti con impegno e generosità».