Coronavirus: azienda trevigiana produce 50 letti al giorno per far fronte all'emergenza

In un periodo così delicato e di crisi ci sono aziende del terroritorio trevigiano che hanno chiesto agli operai di fare ore di straordinari per produrre ancor più del solito e far fronte a questa situazione di emergenza legata al Coronavirus.

E' il caso della Favero Health Project, azienda con sede a Montebelluna, specializzata nella produzione di letti ospedalieri e attrezzature cliniche per case di riposo e comunità. La ditta si è trovata di fronte a decine di richieste che arrivano giornalmente dagli ospedali di tutta l'Italia in piena emergenza. A questo punto la produzione è stata aumentata chiedendo ai dipendenti uno sforzo in più per arrivare a produrre ben 50 letti ospedalieri al giorno in grado di far fronte alle richieste esasperate degli ospedali italiani. In questo modo, molti dei posti letto che verranno messi a disposizione nei prossimi giorni in tutta Italia arriveranno in buona parte anche da questa realtà trevigiana a pieno regime per poter dare il suo prezioso contributo.