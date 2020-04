Coronavirus, al Liceo Artistico le lezioni dei corsi serali continuano a distanza

Il Corso Serale del Liceo Artistico di Treviso, che conta attualmente più di 100 iscritti e dispone di due indirizzi, Arti Figurative e Design, dal 2015 utilizza una piattaforma e-learning a distanza come supporto alla didattica. Fin dal primo giorno di scuola, tutti i docenti e gli studenti vengono abitualmente forniti di credenziali per accedere alla posta elettronica dell’Istituto, alla piattaforma Classroom, per seguire i corsi, e a tutte le possibilità che G Suite Education offre. Attraverso tali strumenti l’Istituto supporta la didattica svolta in classe ed eroga, normalmente, fino al 20% degli insegnamenti a distanza, offrendo così la possibilità di conseguire un diploma utile per l’impiego, per riqualificarsi professionalmente e per avere accesso agli studi universitari, in soli tre anni.

La buona pratica di organizzare incontri informativi periodici per tenere aggiornati sia gli studenti che i docenti sulle nuove funzionalità disponibili, utili alla didattica a distanza, ha permesso di reagire prontamente all’emergenza sviluppatasi in questo periodo e convertire in lezioni on-line anche le lezioni precedentemente svolte in presenza, utilizzando modalità come la videoconferenza, la condivisione di lezioni registrate, usufruibili in differita, o l’elaborazione in Drive di progetti e moduli Google per la rilevazione di problemi e per la valutazione formativa degli apprendimenti. La modalità della videoconferenza in Meet viene utilizzata in particolare dai docenti di discipline di indirizzo quali discipline plastiche, pittoriche e design. Questo permette di offrire un insegnamento con tutti gli aspetti positivi di una scuola tradizionale e insieme una didattica al passo con i cambiamenti della società.