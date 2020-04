Coronavirus, la Lilt di Vittorio Veneto dona 120 bottiglie d’olio di oliva ai Servizi Sociali

Anche la Campagna Nazionale di Prevenzione Alimentare, che rappresenta una delle iniziative di punta organizzate ogni primavera dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, dovrà misurarsi con l’emergenza Coronavirus. Il vero testimonial della campagna, che punta a propagandare l’importanza di una alimentazione corretta, è l’olio d’oliva, autentico emblema della Dieta Mediterranea i cui benefici, in termini di prevenzione, sono noti a tutti. «Quest’anno purtroppo - spiega la prof.ssa Silvana Caputo, responsabile della Delegazione LILT di Vittorio - non potremo distribuirlo come in passato e abbiamo pensato di donarne 120 bottiglie al Comune di Vittorio Veneto perché, in questo periodo così problematico, possa farle arrivare alle famiglie in difficoltà».

Alla cerimonia di consegna, che si è tenuta presso la Sala di Rappresentanza del Municipio, hanno presenziato il Sindaco Antonio Miatto e gli Assessori Antonella Caldart (Sociale) e Antonella Uliana (Cultura). «I nostri Servizi Sociali - ha sottolineato il sindaco Miatto - monitorano la situazione fin dall’inizio dell’emergenza e sono quindi in grado di far arrivare gli aiuti proprio là dove è più necessario. Nulla di quanto stiamo raccogliendo andrà sprecato». «Con il personale dei Servizi Sociali - ha quindi spiegato l’Assessore Caldart - stiamo preparando pacchi dono che conterranno, oltre all’olio d’oliva che la Lilt ha voluto donarci, anche le marmellate provenienti dall’azienda agricola ‘’Traina’’ e i buoni per l’acquisto di pane offerti da Gioi Tami. Tutto andrà in dono a persone di cui conosciamo la reale condizione dibisogno». L’olio che arriverà sulle tavole di 120 famiglie vittoriesi è davvero un prodotto di qualità: spremuto a freddo ed imbottigliato appositamente per la Lilt da un’azienda del trapanese.

