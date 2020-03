Coronavirus, la mappa dei contagi in tutti i Comuni della Marca

Continuano a crescere i numeri dell'emergenza Coronavirus in provincia di Treviso. Nella sola giornata di mercoledì 18 marzo sono morte 7 persone nella Marca, tutte di età compresa tra gli 82 e i 99 anni. Dall'inizio dell'emergenza sono stati 46 i decessi nella Marca. Sempre ieri è stata superata quota 600 contagi in tutta la provincia di Treviso. Numeri destinati a crescere nelle prossime ore, secondo gli esperti dell'Ulss 2 che hanno reso nota la mappa dei casi registrati, Comune per Comune in tutta la Marca. Vediamola nel dettaglio.

La mappa dei contagi

Treviso è in testa alla lista con 96 persone contagiate, seguono Mogliano Veneto (34 persone positive) e Casale sul Sile (31 casi positivi). Ventitre casi a Conegliano, 20 a San Fior. 16 casi nei Comuni di Montebelluna, Paese, Quinto di Treviso e Villorba, 15 casi ad Oderzo, Preganziol e Cordignano. 14 casi a Casier, Castelfranco Veneto, Ponzano e Roncade, San Biagio di Callalta e Vittorio Veneto. Dodici casi a Breda di Piave e Silea. 10 casi a Carbonera, 9 a Zero Branco, 7 a Godega, San Pietro di Feletto, San Vendemiano e Susegana. Quattro casi a Fontanelle, Istrana, Motta di Livenza, Pederobba, Ponte di Piave, Resana, Vazzola e Vedelago. 3 casi a Borso del Grappa, Mansuè, Orsago, Povegliano, Santa Lucia di Piave e Sarmede. Due pazienti positivi ad Asolo, Castello di Godego, Cessalto, Chiarano, Codognè, Crocetta del Montello, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Salgareda, San Zenone degli Ezzelini, Tarzo, Trevignano e Valdobbiadene. Fermi a un solo contagiato i Comuni di: Arcade, Caerano, Cappella Maggiore, Cimadolmo, Colle Umberto, Farra di Soligo, Fonte, Fregona, Gaiarine, Giavera del Montello, Gorgo al Monticano, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Monastier, Morgano, Sernaglia, Spresiano, Vidor e Zenson di Piave.