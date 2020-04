Coronavirus, la nuova mappa dei contagi: 2487 casi in provincia di Treviso

Nessun contagio a Monfumo e Portobuffolè, mentre la Sinistra Piave continua a essere una delle aree più colpite dalla diffusione del Coronavirus nella Marca. Sono questi i primi dati che emergono leggendo la nuova mappa dei contagi diffusa nelle scorse ore da Azienda Zero. Treviso resta in cima alla lista con 243 contagi, seguita da Conegliano (222) e Vittorio Veneto con ben 164 contagi.

Numeri preoccupanti che dimostrano, ancora una volta, come l'emergenza stia sì rallentando ma non certo scomparendo. Sono 2487 i contagiati in tutta la provincia. Vediamoli nel dettaglio: dopo le tre città con più contagi già citate (Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto) troviamo Mogliano Veneto con 154 casi (uno ogni 181 residenti), Casale sul Sile con 94, Cordignano con 75, Ormelle con 60, 58 a Castelfranco, 56 a Montebelluna, 55 a San Pietro di Feletto, 49 a Oderzo e Paese, 46 a Villorba, 45 a Preganziol, 44 a San Fior e Zero Branco, 43 a San Vendemiano, 41 a San Biagio di Callalta, 38 a Fregona, 37 a Casier, 33 a Ponzano Veneto, 32 a Roncade e Orsago, 28 a Godega di Sant'Urbano, 26 a Silea e Vedelago, 25 a Quinto di Treviso, 24 a Resana, 23 a Breda di Piave, 22 a Santa Lucia di Piave, Spresiano e Volpago del Montello 21 a Colle Umberto, Susegana e Valdobbiadene, 20 a Carbonera e Vazzola. 19 contagiati a Pederobba, Istrana e Riese Pio X, 18 a Fontanelle, 17 a Mareno di Piave, Maserada sul Piave e Tarzo, 15 a Cappella Maggiore e San Polo di Piave, 14 a Codognè, Mansuè, Salgareda e Trevignano, 13 a Motta di Livenza, Pieve di Soligo e Ponte di Piave. 11 contagi a Sarmede e Sernaglia della Battaglia, 10 a Gorgo al Monticano. I comuni della provincia con meno di dieci contagiati, ad oggi, sono: Borso del grappa e Loria con 9 casi, Altivole, Asolo, Cison di Valmarino, Monastier e San Zenone degli Ezzelini con 8. 7 casi a Castello di Godego e Farra di Soligo, 6 a Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Nervesa, Pieve del Grappa e Vidor. 5 ad Arcade, Follina, Giavera del Montello, Miane, Morgano, Povegliano. 4 a Caerano di San Marco e Fonte, 3 a Cornuda, Crocetta del Montello, Gaiarine, Moriago della Battaglia 2 a Meduna di Livenza, Refrontolo e Zenson di Piave, 1 a Castelcucco, Maser e Segusino. Nessun contagio,infine, a Monfumo e Portobuffolè.