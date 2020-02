Allarme Coronavirus, Conte scrive alle testate giornalistiche internazionali

Gentili Direttori,

Vi scrivo perché, dopo aver letto con orgoglio le splendide parole che avete pubblicato su Treviso, so che posso considerarVi sinceri amici della nostra Città e del nostro Paese e affidarVi un messaggio importante. Molti colleghi Sindaci e giornalisti che vivono all’estero mi chiedono, infatti, notizie su cosa stia effettivamente succedendo qui e sento quindi il dovere di raccontarVelo in presa diretta, senza lasciare spazio a speculazioni e fake news.

Posso dirVi con assoluta tranquillità che a Treviso e in tutto il territorio della Marca, dopo un primo necessario periodo di osservazione e di misure precauzionali per limitare le possibilità di contagio da Coronavirus, la vita è tornata a scorrere serena: non c’è infatti alcuna misura restrittiva, non ci sono presidi delle forze dell’ordine né scarsità di prodotti e/o cibo – come è stato scritto sul web – e i negozi sono aperti così come tutte le strutture turistiche e commerciali. Lunedì prossimo, nella nostra Regione, riapriranno le scuole e tutti i luoghi deputati alla vita culturale e sociale.

Condivido con Voi queste belle immagini della nostra Treviso. Sappiate anche che i trevigiani vi aspettano con lo stesso sorriso, calore ed entusiasmo di sempre.

Per la nostra Città si sta per aprire uno dei periodi più entusiasmanti dell’anno perché, con l'arrivo della stagione primaverile, si terranno alcuni tra gli eventi e le iniziative più belli: è in corso la mostra “Natura in Posa – Capolavori dal Kunsthistorisches Museum in dialogo con la fotografia contemporanea” e si terranno il festival del Design, Arte Magica e Treviso Giallo oltre ad eventi musicali come Treviso Suona Jazz, Sile Jazz e sportivi tra cui la Maratona e il passaggio del Giro d’Italia. Un ricco calendario di eventi impreziosito dalla possibilità di degustare le eccellenze enogastronomiche come il tiramisù, l’asparago e il Prosecco, legati ad un territorio straordinario che ospita le meravigliose Colline di Conegliano Valdobbiadene, riconosciute da pochi mesi Patrimonio UNESCO.

Vi sono grato se potrete diffondere questo messaggio attraverso i Vostri canali e Vi aspetto in tutta serenità e sicurezza per farVi amare ancora di più Treviso. La Marca Trevigiana va visitata e vissuta: è una terra che ama nascondere le sue bellezze dietro a un palazzo, tra un vigneto, oltre le mura di un borgo antico e svelarle a chi è pronto a rispettarne la storia millenaria, assaggiare con lentezza la sua dolce vita e coglierne i profumi ed i sapori, accolto non come un turista ma sempre come un suo, amato, cittadino.

Il Sindaco

Mario Conte