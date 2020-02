Coronavirus, la Regione acquista 280mila mascherine e 100mila tamponi

Per fronteggiare al meglio la situazione del coronavirus, garantire la sicurezza degli operatori sanitari, e la massima effettuazione dei tamponi, il Servizio Sanitario Regionale del Veneto sta effettuando massicci acquisti di tutti i materiali necessari. Utilizzando i poteri in deroga derivati dai poteri commissariali, il Veneto ha acquistato diversi presìdi sanitari, per un totale di centinaia di migliaia di pezzi.

Si tratta di:

280.000 mascherine del tipo FFP2 e FFP3 (15.000 in consegna da domani)

100.000 tamponi e test (30.000 in consegna per fine settimana)

59.000 camici (tutti in consegna domani)

54.000 calzari (tutti in consegna entro il fine settimana)

2.100 occhiali protettivi (tutti in consegna entro il fine settimana)

100 visiere (tutte in consegna entro il fine settimana)

215.000 confezioni di gel disinfettante (40.000 in consegna entro fine settimana)

In ordinazione ci sono anche svariate migliaia di guanti sufficienti per il fabbisogno di 3 mesi per tutte le Ullss.