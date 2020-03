Maser non si ferma: «Noi non ci fermiamo, non fermatevi neanche voi»

«A gennaio abbiamo raddoppiato le presenze, l’afflusso turistico è stato continuo fino al 23 febbraio, adesso invece abbiamo avuto molte disdette». Emblematiche le parole di Francesca dell’agriturismo Sant’Andrea, che ieri ha lanciato un messaggio di fiducia insieme a tanti esercenti dell’associazione Maser in Rete. «Qui rispettiamo tutte le misure di precauzione e il criterio droplet per la massima sicurezza, venite a Maser, siamo pronti ad accogliervi»: ha detto Marco Bonotto dell’Osteria Jodo. Gli esercenti si sono riuniti oggi mercoledì 4 marzo davanti alla Villa di Maser, bellezza per eccellenza Patrimonio dell’Unesco, per fare rete. Francesca, che a novembre ha aperto la Vecchia osteria della Nonna, continua a lavorare con ottimismo: «Aprirò a breve anche un bed and breakfast. Maser non si ferma!».

A Maser non c’è stato alcun caso di Coronavirus ma gli esercenti si sono organizzati per applicare tutte le misure preventive e continuano a confrontarsi tra di loro. Tanti gli sforzi degli esercenti, tra cui Fabio della Trattoria Da Ismene, Renato dell’osteria Tonel, Marianna del negozio di abbigliamento Tesser Shop e Adolfo Giancarlo Martignago dell’omonima azienda agricola. Ieri anche il sindaco Claudia Benedos ha partecipato all’incontro con i membri dell’associazione Maser in Rete: «Viviamo quest’emergenza con cautela ma senza panico. E soprattutto godiamoci la bellezza unica di Maser».