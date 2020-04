Coronavirus, da Mosca il messaggio del maestro Bashmet: «Tenete duro»

Arriva da Mosca il video messaggio del Maestro Yuri Bashmet al Veneto e all’Italia per infondere ottimismo e vicinanza in questo momento difficile. In modo particolare ai territori dove il maestro è di casa, come la Marca trevigiana. Tra Conegliano, Vittorio Veneto e Pieve di Soligo infatti da anni porta avanti il Festival Musicale Internazionale “sulle vie del Prosecco”, di cui è direttore e fondatore. Proprio per questo qualche anno fa il Comune di Conegliano gli ha tributato la cittadinanza onoraria.

Ecco il messaggio in inglese affidato alla pagina Facebook del festival: “Miei cari amici italiani, amanti della musica, tutto il mondo sta vivendo una situazione terribile e quello che voglio dirvi con il mio messaggio per voi è che la cultura sopravvivrà a tutto questo, la cultura sopravvivrà nelle nostre vite. Sono certo che ci rivedremo in un futuro vicino,ascolteremo insieme altra musica e, se siamo musicisti, la eseguiremo. Siate ottimisti, io sono ottimista. Il mio cuore è con voi e spero che il vostro cuore sia con me. Con amore, Yuri Bashmet".

Il settore culturale e artistico è stato uno dei più colpiti tanto che secondo le stime di Confcommercio sarebbe di oltre 8 miliardi la perdita del comparto “ricreazione,cultura, istruzione”, con un -10,8% di valore reale nel 2020 rispetto al 2019. Assomusica, in relazione al blocco fino al 3 aprile aveva parlato di circa 3 mila concerti sospesi con una perdita di circa 40 milioni e con riferimento a fine maggio di una ulteriore perdita di altri 23 milioni, in totale 63 milioni di perdite in poco più di due mesi per il solo settore del live.

“Noi ci crediamo e stiamo lavorando per la ottava edizione di un festival ricco di grandi protagonisti internazionali e all’altezza delle aspettative del pubblico, di chi vi collabora dall'inizio come l'insieme vocale Città di Conegliano, dei tanti sostenitori, come i Comuni, le aziende e il Consorzio Prosecco Doc - concludono Alessio Pianca e Dmitri Grinchenko, curatori del festival – chiediamo a tutti in questo periodo di essere osservanti delle disposizioni di legge e quindi della quarantena, magari andando sul nostro sito internet e riguardando qualcuna delle esibizioni dei festival trascorsi. Questo ci consentirà di porre fine all’emergenza prima possibile e di poter essere tutti pronti a ritornare, al momento più opportuno,alla nostra vita di sempre”.

