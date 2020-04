Coronavirus a Mogliano: continua la solidarietà degli imprenditori

Nella giornata di giovedì l’imprenditore moglianese Luca Bacchin, titolare di Alba Pcb Group, ha donato all’Amministrazione Comunale una fornitura di 500 mascherine FFP2 da destinare alla Polizia Locale, ai Carabinieri e ai Volontari che tutti i giorni devono avere contatti con la cittadinanza. “Alba Pcb Group incarna a pieno i valori fondanti del Veneto: lavoro, altruismo e professionalità, anche in periodi di emergenza come questi” dichiara il sindaco.

L’azienda prontamente ha ampliato e concentrato la sua produzione in preziose schede elettroniche per i macchinari per la ventilazione polmonare, così da poter garantire un più veloce approvvigionamento dei macchinari in tutto il territorio nazionale. Continua il sindaco: “Un grazie sentito a Luca Bacchin, titolare di Alba Pcb Group, per la dimostrazione di altruismo e attenzione alle categorie a rischio e a contatto con la cittadinanza; egli incarna a pieno l’esempio di come la nostra economia sia brillante e sempre pronta a rinnovarsi in periodi di difficoltà".

Insieme a questa bella notizia ne arriva un’altra: anche la ditta Ci.ti.elle di Castiglione Torinese ha donato a Mogliano Veneto una fornitura di mascherine. Quest’ultima ha convertito la sua abituale produzione di tendaggi in quella di mascherine. “Già questa mattina sono arrivate le 400 mascherine della Ci.ti.elle: un sentito grazie va anche a loro che, anche se distanti da Mogliano, da oggi potranno essere presenti in città sotto forma di preziosi dispositivi di protezione” conclude il sindaco Davide Bortolato.

