Emergenza Coronavirus, MOM rimodula il servizio di trasporto pubblico locale

"In riferimento all’ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 120140 del 13/3/2020, valutata la situazione di emergenza sanitaria e sentite le organizzazioni Sindacali aziendali si è deciso per la riduzione del servizio secondo i dettati della predetta ordinanza. Inoltre si fa presente che l’azienda avrà cura di comunicare all’utenza nelle forme usuali utilizzando anche i social media maggiormente diffusi la nuova programmazione dei servizi adottata" ha dichiarato in queste ore Mobilità di Marca. L’azienda avrà altresì cura di adottare a bordo dei mezzi misure idonee a garantire le necessarie distanze di sicurezza per operatori ed utenti e di proseguire le misure di disinfezione di cui alla nota della Regione del Veneto prot.n. 94914 del 27/02/2020 e di garantire all’utenza l’utilizzo di dispencer per gel disinfettante delle mani presso le autostazioni.

SERVIZIO EXTRAURBANO

- dal lunedì al venerdì orario di VACANZA SCOLASTICA

- al sabato orario FESTIVO

- domenica: NESSUN SERVIZIO;

Per le linee 101 e 8E la riduzione vale solo per le corse effettuate da MOM; sono escluse dalla rimodulazione le linee 170, 181, 182, 186 (linee non MOM)

SERVIZIO URBANO DI TREVISO

- dal lunedì al sabato orario FESTIVO

- domenica: NESSUN SERVIZIO

SERVIZIO URBANO DI CONEGLIANO

- dal lunedì al venerdì orario di VACANZA SCOLASTICA

- al sabato e domenica NESSUN SERVIZIO

SERVIZIO URBANO DI MONTEBELLUNA

- dal lunedì al venerdì orario di VACANZA SCOLASTICA

- al sabato e domenica NESSUN SERVIZIO

SERVIZIO URBANO DI VITTORIO VENETO

- dal lunedì al venerdì orario di VACANZA SCOLASTICA

- al sabato orario FESTIVO (funziona solo la Linea 30)

- alla domenica NESSUN SERVIZIO