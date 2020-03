Coronavirus, l'imprenditore Umberto Sicuro muore in soli sei giorni

La bicicletta era la sua grande passione e, solo pochi giorni fa, era uscito con gli amici per una pedalata in compagnia. Nessuno dei suoi cari avrebbe immaginato che, da lì a pochi giorni, l'imprenditore Umberto Sicuro sarebbe morto a causa del Coronavirus.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Sicuro è il primo paziente, originario di Castelfranco Veneto, ad essere stroncato dal virus senza aver avuto patalogie pregresse. Aveva 66 anni ed era vedovo di Anna Maria Borghetto (morta nel 2013 per una malattia incurabile) l'imprenditore era stato ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Montebelluna nella giornata di martedì 17 marzo. Le sue condizioni sono precipitate in pochi giorni e domenica 22 marzo il suo cuore ha smesso di battere. Dopo aver guidato l'azienda edile di famiglia Vecoper, negli Anni 80 Sicuro aveva fondato la Newcofin, azienda specializzata nel settore abbigliamento con stabilimenti in Indonesia. Negli ultimi anni si era dedicato, insieme al figlio Enrico, al settore delle energie alternative. Sette mesi fa aveva rischiato la vita in un incidente in sella alla sua bicicletta. Costretto a una lunga degenza dovendo portare il collare, si era riabilitato solo nelle scorse settimane tornando a uscire in bicicletta poco prima che la provincia di Treviso venisse dichiarata zona rossa. Solo pochi giorni dopo ha iniziato ad avere febbre alta e difficoltà respiratorie. Il virus non gli ha lasciato scampo portandoselo via in meno di una settimana.