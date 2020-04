Coronavirus, don Franco Zago muore a Madrid: Giuseppini in lutto

Dopo la triste notizia del decesso di suor Giulia Vanzetto, originaria di Monastier, la comunità ecclesiastica trevigiana è stata colpita da un nuovo lutto legato alla pandemia del Coronavirus.

Come riportato dal sito de "L'Azione" don Franco Zago, nato 75 anni fa a Conegliano, ha perso la vita a Madrid nella giornata di lunedì 30 marzo. La Spagna, insieme all'Italia, è uno dei paesi europei con il più alto tasso di vittime legate al Coronavirus. Un'epidemia che non ha risparmiato il sacerdote trevigiano alla guida della parrocchia di San Raimondo de Penafort, a Madrid. Nella sua comunità sono stati giorni di preghiera e di speranza. Ricoverato da alcune settimane, don Franco si è aggravato all'inizio di questa settimana perdendo la vita in ospedale a Madrid a causa di un'insufficienza renale. Senza parole i fedeli della comunità madrilena che, via Facebook, gli avevano scritto un messaggio in cui speravano di rivederlo presto per poter inaugurare il nuovo campo da calcio della parrocchia. Don Franco Zago è morto nello stesso giorno della morte del fondatore dei Giuseppini, san Leonardo Murialdo. Ordine a cui Zago apparteneva e che oggi piange la sua scomparsa.