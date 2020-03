Coronavirus, bivacchi irregolari: sei denunciati

I controlli e le multe della Polizia locale in questi giorni di emergenza legati al Coronavirus non hanno risparmiato nemmeno i senzatetto di Treviso. Venerdì scorso, 13 marzo, sei clochard sono stati denunciati dai vigili perché trovati in giro per la città proprio loro che una casa non ce l'hanno più.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso" solo da domenica 15 marzo il Comune ha deciso di ampliare i posti letto del dormitorio di Via Pasubio. Ora la struttura può ospitare fino a 40 senzatetto a notte. Resta però da risolvere il problema del cibo. Dallo scorso 11 marzo infatti il decreto ministeriale ha costretto la mensa Caritas di Via Venier a chiudere i battenti. Ai senzatetto trevigiani viene dato solo un panino al giorno, preparato sempre dalla Caritas. Difficile poter andar avanti fino ai primi di aprile con questo tipo di alimentazione. I volontari della comunità di Sant'Egidio hanno fornito agli oltre 30 clochard presenti in città un'autocertificazione per ognuno di loro in modo da evitare nuove multe da parte della polizia locale ma, per adesso, la situazione dei senzatetto trevigiani è ancora in piena emergenza.