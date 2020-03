Coronavirus, tre weekend di festa in centro per far ripartire Treviso

Il sindaco Mario Conte ci tiene a far ripartire Treviso non appena sarà finita l'emergenza Coronavirus. Proprio per questo nelle scorse ore, attraverso la sua pagina Facebook, ha annunciato ai cittadini una nuova iniziativa che dovrebbe svolgersi tra i mesi di aprile e maggio.

Si tratta di 3 weekend di notti bianche ed eventi in centro città che saranno inaugurati dal recupero della sfilata dei carri mascherati, annullata per il Martedì Grasso di quest'anno. Spiega il sindaco: «Positività, forza d'animo e voglia di ripartire. In questi giorni i trevigiani stanno dimostrando energia e orgoglio, pur nelle difficoltà di un periodo di emergenza sanitaria in cui, oltre a chiusure forzate e disdette delle prenotazioni, sono state annullate, anche se a titolo precauzionale, manifestazioni ed eventi ai quali tutti noi siamo legati.

Per questi motivi, abbiamo pensato di guardare all'immediato futuro con una scarica di adrenalina per buttarci alle spalle questo maledetto virus e tutto ciò che ne è conseguito e riempire le nostre piazze, le attività e le strutture ricettive. Ve lo annuncio in anteprima: stiamo organizzando tre weekend fantastici fra notti bianche e spettacoli. Si partirà in aprile con la sfilata notturna dei carri mascherati sotto le mura, concerti, giocolieri e divertimento in tutto il centro storico. Ma anche a maggio replicheremo con un programma ricchissimo che, ve lo assicuro, renderà la nostra Treviso semplicemente magnifica. Insomma, non ci fermiamo. So che ci sarete. So che anche voi volete rendere Treviso più forte di sempre».