Coronavirus, un pensiero per i più piccoli: il Comune consegna le colombe a domicilio

«In queste settimane sappiamo quanto sia stata dura per tutti rimanere in casa ed in modo particolare per bambini e ragazzi. Nonostante queste belle giornate primaverili, la gran voglia di uscire e ritrovare gli amici siamo orgogliosi del fatto che anche i più piccoli del nostro Comune siano riusciti a rispettare le regole e a rimanere a casa» ha dichiarato il primo cittadino di Orsago, Fabio Collot.

Ecco perché il sindaco, con tutta l’Amministrazione Comunale, ha deciso grazie al prezioso contributo di Bauli Spa e dei volontari della Protezione Civile, di portare a tutti i bambini un dolce pensiero per festeggiare la Santa Pasqua insieme alle loro famiglie. Da venerdì pomeriggio, infatti, è in distribuzione una colomba, tipico dolce pasquale, ad ogni bambino residente ad Orsago nella fascia di età 0-14 anni. «Cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente le famiglie che stanno gestendo nel miglior modo possibile questa nuova routine familiare.Continuiamo così e vedrete che alla fine andrà tutto bene! Forza Orsago!» ha concluso il sindaco.

