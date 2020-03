Coronavirus, Roncade in lutto per il paziente morto al Ca' Foncello

«Le autorità competenti ci hanno informato della scomparsa di un nostro concittadino roncadese - commenta il sindaco Pieranna Zottarelli – Il nostro primo pensiero va alla famiglia e a tutti i suoi cari».

Inizia con queste parole il messaggio del sindaco di Roncade rivolto ai familiari dell'83enne che ha perso la vita martedì sera al Ca' Foncello. «Siamo stati informati che la persona soffriva di importanti patologie pregresse per le quali era stato ricoverato nel reparto di geriatria dell'ospedale Ca' Foncello dove è stato individuato il focolaio trevigiano. Il nostro concittadino è mancato con il coronavirus e non per il coronavirus come hanno ribadito le unità sanitarie dell'Ulss2. Ci tengo a sottolineare poi che ad oggi a Roncade non si è verificato alcun caso di Covid-19 ed è attivo il cordone sanitario per le persone che hanno avuto i più stretti contatti con il paziente deceduto in ospedale. L'invito che rivolgiamo alla cittadinanza è di continuare ad osservare scrupolosamente le indicazioni già fornite per evitare il diffondersi del contagio. E' fondamentale tenersi aggiornati in ogni caso attraverso i canali di comunicazione ufficiali del Comune e dell'Ulss2».