Pizze, guanti e tute: ecco l'ultima donazione per l'ospedale di Vittorio Veneto

Ben 60 pizze da una pizzeria della città, oltre a sei scatoloni di guanti e trenta tute da contenimento biologico grazie alla generosità di un negozio di antinfortunistica della zona. Questo quanto i sanitari dell'ospedale di Vittorio Veneto hanno ricevuto nella mattinata di lunedì grazie ad un bellissimo gesto organizzato dalla comunità locale. «Lunedì prossimo ripeteremo il tutto con l'ospedale di Conegliano - racconta uno degli organizzatori dell'iniziativa - Ora vorremmo però realizzare, con l'aiuto di tutti i cittadini e di altri negozi della zona, anche una raccolta di materiale utile da donare a questi due ospedali. Per questo cerchiamo soprattutto dispositivi di protezione personale come mascherine, maschere antigas e simili. Nel frattempo vogliamo ringraziare la comunità locale per lo sforzo di rimanere in casa che sta facendo in questo periodo, ma soprattutto un grande grazie và a medici, infermieri e personale sanitario. Dimostriamo quindi a chi ci salva la vita che non ci siamo dimenticati di loro!».

Nel frattempo da tutti gli operatori dell'ospedale di Vittorio Veneto arriva il messaggio "Restiamo al lavoro per te, per favore rimani a casa per noi". Il nosocomio vittoriese infatti, essendo attivo come 'Covid hospital' per garantire adeguate cure ai pazienti con Coronavirus dell’area nord della provincia, si è attivato con le degenze di pneumologia iniziando ad accogliere anche i pazienti che necessitano di Terapia Intensiva.

