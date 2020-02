Coronavirus, finti addetti dell'Ulss a casa di anziani per il tampone

Si presentano a casa degli anziani, specialmente quelli che vivono maggiormente isolati, dicendo che sono addetti del Comune e che sono mandati per conto dell'Ulss a fare dei tamponi e dei rilievi ambientali contro il coronavirus. Sono truffatori senza scrupoli quelli che in questi giorni sono stati segnalati in varie zone della Marca, tra cui il Comune di Ponzano Veneto. Qui il sindaco Antonello Baseggio ha diffuso, nella serata di martedì, un'allerta via Facebook, richiamando i suoi cittadini all'attenzione.