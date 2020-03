Coronavirus, primo caso all'ospedale di Conegliano

Primo caso positivo al Coronavirus presso l'ospedale di Conegliano. A dare la notizia è il sindaco Fabio Chies in una breve nota pubblicata sulla sua pagina Facebook ufficiale.

La persona positiva al virus presentava già un caso clinico molto complicato. Il paziente, risultato positivo al tampone, aveva forti patologie pregresse. Ricoverato inizialmente a Vittorio Veneto era stato rimandato a casa ma, nei giorni scorsi si è presentato in pronto soccorso a Conegliano con febbre e sentomi riconducibili al virus. Sottposto al tampone è risultato positivo al Covid-19. Dal pronto soccorso è stato subito isolato e ricoverato nel reparto di Terapia intensiva in prognosi riservata. Le sue condizioni sono stabili secondo il direttore dell'Ulss 2, Francesco Benazzi. Resta da capire, tramite gli ispettori di igiene pubblica, quali contatti abbia avuto il paziente negli ultimi giorni. Finora tutti i casi registrati nella Marca erano collegati all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Conclude il sindaco Chies: «Sono in contatto costante con l'autorità sanitaria. Non dobbiamo creare allarmismi e vi assicuro che stiamo monitorando in continuo la situazione 24 ore su 24, grazie a tutti per il grande senso civico che state dimostrando, dobbiamo continuare su questa linea di comportamento». A Treviso i pazienti morti sono saliti a 3 diventando il primo cluster per numero di ricoveri in Veneto.