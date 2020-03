Coronavirus, primo decesso a Vazzola: un altro paziente positivo al test

Primo decesso per Coronavirus nel Comune di Vazzola. Una persona anziana, con patologie pregresse, ha perso la vita nella giornata di oggi, mercoledì 18 marzo. Secondo quanto riportato dal sindaco Giovanni Zanon la sepoltura della salma sarebbe già avvenuta in forma privata nel pomeriggio di oggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' il primo decesso per Coronavirus nel Comune di Vazzola che, nei giorni scorsi, aveva chiuso le aree verdi comunali invitando tutti i cittadini a evitare assembramenti e a uscire di casa. In strada polizia locale e carabinieri hanno effettuato vari controlli in questi giorni. Nessun cittadino è stato multato, ma lo stesso Zanon ha pregato di persona i pochi cittadini che ha incrociato a piedi o in bici per il paese. «Ci vuole attenzione e responsabilità - dichiara ai nostri microfoni il sindaco - Devo dire che in questi giorni ho notato un generale rispetto delle regole da parte dei miei cittadini. C'è grande dispiacere per il primo decesso nel nostro Comune. Il mio invito è quello di mantenere alta l'attenzione, prendendo tutte le attenzioni del caso. Inoltre abbiamo attivato proprio in questi giorni con la Protezione civile il servizio di consegna a domicilio della spesa e dei farmaci per tutti i cittadini».