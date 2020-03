Emergenza Coronavirus: parte la raccolta fondi per aiutare Ca’ Dei Fiori a Casale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Il Coordinamento volontariato Treviso sud da tempo collabora con l’Associazione Ca' Dei Fiori Onlus, con sede a Casale sul Sile. In questo momento di particolare difficoltà, legato alla emergenza Coronavirus e che ha visto la Ca’ dei Fiori subirne - suo malgrado - pesantemente le conseguenze, il Coordinamento lancia un appello per sostenere la raccolta fondi che la stessa associazione ha avviato con il motto: "EMERGENZA COVID AIUTIAMO CDR CA’ DEI FIORI CASALE”.

E’ possibile effettuare una donazione (fiscalmente detraibile) collegandosi al link: https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid-aiutiamo-cdr-ca-dei-fiori-casale. Oppure può esser fatto un bonifico bancario con la causale ”donazione liberale emergenza coronavirus” alle seguenti coordinate bancarie: Associazione Ca’ dei Fiori Onlus IBAN: IT66E0306909606100000004388.

"L’Associazione Ca’ dei Fiori, che gestisce il Centro servizi C. Cosulich, è una realtà del nostro territorio che sta vivendo un momento particolarmente doloroso e difficile. Per questo dobbiamo aiutarla concretamente, anche perché – diciamocelo – è un 'patrimonio' prezioso di tutta la comunità, non solo casalese. E’ il momento della solidarietà di tutti. Senza se e senza ma" dichiara il presidente Marcello Criveller.